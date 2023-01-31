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Niğde'de tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan turist, Aksaray'da hastanede öldü

31.01.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan Meksikalı turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Niğde'deki kazanın ardından kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Hector Artura Carrilllo (60), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Carrillo'nun cenazesinin, otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Niğde'de yabancı turistleri taşıyan H.G. idaresindeki 34 BMZ 524 plakalı tur midibüsü, 28 Ocak'ta Niğde-Aksaray kara yolu Gösterli köyü yakınlarında devrilmişti. Yaralanan 12'si yabancı turist 14 kişi ambulanslarla Aksaray ve Niğde'deki hastanelere kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Niğde Aksaray

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