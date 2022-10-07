Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran, kullanan, kenevir eken ve satan kişilere yönelik istihbari çalışmalar sonucu merkeze bağlı Konaklı beldesinde bir eve operasyon düzenledi.
Evde ve eklentilerindeki aramada, 7 kilo 780 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi.
Öte yandan, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesi ile Obruk köyü, Çiftlik ilçesi Bozköy beldesinde kontrol noktalarında durdurulan araçlar ve içindekilerin üst aramasında, 35 gram metamfetamin, tabanca, şarjör, 5 fişek ile 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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