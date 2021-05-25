YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

25.05.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, şehirlerarası otobüs termalinde yakalanan bir zanlının üst aramasında 16,83 gram eroin ele geçirildi.

Ekiplerin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda da 5 şüpheli gözaltına aldı.

Zanlılardan yabancı uyruklu B.E'nin sırt çantasında tarak ve hoparlörün içine gizlenmiş 42,89 gram metamfetamin bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En eğlenceli düğün kazaları En eğlenceli düğün kazaları
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Niğde'de, İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildiNiğde'de, İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
Anahtar Kelimeler:
Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 25 Mayıs Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:17
Öğle
12:43
İkindi
16:35
Akşam
20:00
Yatsı
21:35

Niğde Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Salı

Ayşe Nur Eczanesi
Merkez
Önügören Eczanesi
Merkez
Ulusan Eczanesi
Altunhisar
Bor Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Acar Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.