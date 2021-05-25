Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, şehirlerarası otobüs termalinde yakalanan bir zanlının üst aramasında 16,83 gram eroin ele geçirildi.

Ekiplerin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda da 5 şüpheli gözaltına aldı.

Zanlılardan yabancı uyruklu B.E'nin sırt çantasında tarak ve hoparlörün içine gizlenmiş 42,89 gram metamfetamin bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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