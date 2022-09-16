Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilgölcük beldesinde bir kişinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Ev ve eklentilerindeki aramada, 213 kök Hint keneviri, 4 kilo 318 gram kubar esrar, 166 gram toz esrar, 12 gram kenevir tohumu, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat, elektronik terazi, ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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