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Niğde’de uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

NİĞDE HABERLERİ  | 20.04.2020 12:38 | Son Güncelleme

Niğde’de jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.P.

Niğde’de uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

Niğde’de jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.P. ve F.P.’nin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu 11,62 gr metamfetamin, 15,13 gr esrar maddesi, 5,47 gr kenevir tohumu, 1 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.
İkinci olayda Altunhisar ilçesi girişinde bulunan soğuk hava deposu E.Ü.’nün aracında yapılan arama ise 88.21 gr metamfetamin , 82,95 gr esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Her iki olayın şüphelileri jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ü. ve M.P mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. F.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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