YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde’de Vefa Destek Grubu, görevde

Niğde’de Vefa Destek Grubu, görevde

NİĞDE HABERLERİ  | 22.03.2020 18:56 | Son Güncelleme

Niğde Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakacak.Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ve 112 Acil Servis Müdürlüğünden oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını alarak evlerine kadar götürecek.Evden çıkamayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını 112 Acil Servisi arayarak isteklerini bildirebilecek.

Niğde Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakacak.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ve 112 Acil Servis Müdürlüğünden oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını alarak evlerine kadar götürecek.
Evden çıkamayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını 112 Acil Servisi arayarak isteklerini bildirebilecek. 7/24 saat esasına göre çalışacak grup, bir çok vatandaşın ihtiyacını karşılamaya başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

VASKİ’den ‘22 Mart Dünya Su Günü’ mesajı

VASKİ’den ‘22 Mart Dünya Su Günü’ mesajı

Gençlerden 65 yaş üstü vatandaşlara "vefa vakti"

Gençlerden 65 yaş üstü vatandaşlara "vefa vakti"

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Niğde Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:13
Sabah
06:35
Öğle
12:53
İkindi
16:20
Akşam
19:02
Yatsı
20:18

Niğde Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Elif Eczanesi
Merkez
Özer Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Özarısoy Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Niğde’nin Hayali Gerçekleşiyor

Niğde’nin Hayali Gerçekleşiyor

Niğdeli Fatma, kardeşine böbreğini verdi

Niğdeli Fatma, kardeşine böbreğini verdi

"Keten Çimen İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak"

"Keten Çimen İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.