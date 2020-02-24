YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde’de Vergi Haftası etkinlikleri

Niğde’de Vergi Haftası etkinlikleri

NİĞDE HABERLERİ  | 24.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası nedeniyle Defterdar Vekili Hasan Coşan ve defterdarlık çalışanları, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret etti.Defterdar Vekili Hasan Coşan, Vergi Dairesi Müdürü Serda Altunsayar, Gelir İdaresi Müdür Vekili Aydın Meriç, Personel Müdür Vekili Orhan Sevinç veNiğdeSerbestMuhasebecive Mali Müşavirler Odası Başkanı Hikmet Bekiltarafından gerçekleştirilen ziyarette Defterdar Vekili Hasan Coşan, Vergi Haftası kutlama etkinlikleri hakkında Vali Şimşek’e bilgi verdi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Şimşek ise defterdarlık personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, Vergi Haftası’nın amacı doğrultusunda verimli geçmesi temennisinde bulundu.Vergiyi, vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları alanlarda devletin yatırımına dönüşerek hizmet olarak kendilerine geri dönmesi olarak niteleyen Şimşek, “Vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi açısından Vergi Haftası bizim için önemli bir fırsattır.Vergilerini ödeyerek devletimiz tarafından vatandaşlarımızın huzur ve refahı için yürütülen kamu hizmetlerinin finansmanına katkı sağlayan tüm mükelleflerimize başarılar ve bol kazançlar diliyorum” dedi

Niğde’de Vergi Haftası etkinlikleri

Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası nedeniyle Defterdar Vekili Hasan Coşan ve defterdarlık çalışanları, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret etti.
Defterdar Vekili Hasan Coşan, Vergi Dairesi Müdürü Serda Altunsayar, Gelir İdaresi Müdür Vekili Aydın Meriç, Personel Müdür Vekili Orhan Sevinç veNiğdeSerbestMuhasebecive Mali Müşavirler Odası Başkanı Hikmet Bekiltarafından gerçekleştirilen ziyarette Defterdar Vekili Hasan Coşan, Vergi Haftası kutlama etkinlikleri hakkında Vali Şimşek’e bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Şimşek ise defterdarlık personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, Vergi Haftası’nın amacı doğrultusunda verimli geçmesi temennisinde bulundu.
Vergiyi, vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları alanlarda devletin yatırımına dönüşerek hizmet olarak kendilerine geri dönmesi olarak niteleyen Şimşek, “Vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi açısından Vergi Haftası bizim için önemli bir fırsattır.
Vergilerini ödeyerek devletimiz tarafından vatandaşlarımızın huzur ve refahı için yürütülen kamu hizmetlerinin finansmanına katkı sağlayan tüm mükelleflerimize başarılar ve bol kazançlar diliyorum” dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Iğdır’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Iğdır’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Otobüs terminalini mesken tuttu, terminalin maskotu oldu

Otobüs terminalini mesken tuttu, terminalin maskotu oldu

İstanbul’da fırtına uyarısı

İstanbul’da fırtına uyarısı

Niğde Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
13:00
İkindi
16:05
Akşam
18:35
Yatsı
19:51

Niğde Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Isık Eczanesi
Merkez
Sudenaz Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Ayten Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Çıftlık Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niğde’de Aşçılık Bölümü Uygulama mutfağı açıldı

Niğde’de Aşçılık Bölümü Uygulama mutfağı açıldı

Kınalı Kuzular ’Peygamber Ocağına’ uğurlandı

Kınalı Kuzular ’Peygamber Ocağına’ uğurlandı

Bbp Niğde Belediye Başkan Adayı Projelerini Anlattı

Bbp Niğde Belediye Başkan Adayı Projelerini Anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.