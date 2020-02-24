Niğde’de Vergi Haftası etkinlikleri

Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası nedeniyle Defterdar Vekili Hasan Coşan ve defterdarlık çalışanları, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret etti.

Defterdar Vekili Hasan Coşan, Vergi Dairesi Müdürü Serda Altunsayar, Gelir İdaresi Müdür Vekili Aydın Meriç, Personel Müdür Vekili Orhan Sevinç veNiğdeSerbestMuhasebecive Mali Müşavirler Odası Başkanı Hikmet Bekiltarafından gerçekleştirilen ziyarette Defterdar Vekili Hasan Coşan, Vergi Haftası kutlama etkinlikleri hakkında Vali Şimşek’e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Şimşek ise defterdarlık personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, Vergi Haftası’nın amacı doğrultusunda verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Vergiyi, vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları alanlarda devletin yatırımına dönüşerek hizmet olarak kendilerine geri dönmesi olarak niteleyen Şimşek, “Vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi açısından Vergi Haftası bizim için önemli bir fırsattır.

Vergilerini ödeyerek devletimiz tarafından vatandaşlarımızın huzur ve refahı için yürütülen kamu hizmetlerinin finansmanına katkı sağlayan tüm mükelleflerimize başarılar ve bol kazançlar diliyorum” dedi

