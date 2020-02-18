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Niğde'de yol verme kavgası güvenlik kamerasında

NİĞDE HABERLERİ  | 18.02.2020 14:12 | Son Güncelleme

Niğde'de yol verme kavgası güvenlik kamerasında

NİĞDE (AA) - Niğde'de trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada, özel halk otobüs şoförü yaralandı.

Özel halk otobüsü şoförü M.E. ile otomobil sürücüsü A.E, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yol verme meselesinden tartışmaya başladı.

Aracından inerek halk otobüsüne giren A.E. ile M.E. arasındaki yumruklu ve sopalı kavgayı yolcular ile trafik polisleri güçlükle ayırdı.

Yaralanan M.E, olay yerine gelen ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.E, gözaltına alındı.

Kavga, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Halk Otobüsü Kavga Niğde

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