Niğdeli iş insanından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

NİĞDE (AA) - Niğdeli iş insanı Sakin Aruk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 bin lira bağışladı.

Niğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Sakin Aruk, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 bin lira ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görenlerin 15 günlük yemek ihtiyacını karşılayarak kampanyaya destek oldu.

Aruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların zor günlerde kenetlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Aruk, "Biz ne yapacağız' diyenler var. Biz çok şey yapacağız. Hep yağmur damlasını örnek veririm. Bir yağmur damlasından ırmaklar oluyor. Irmaktan deniz, denizden okyanus oluyor sonuçta. Onun için 'bizden ne olur, biz ne yapabiliriz' demememiz lazım. Hepimiz bir yağmur damlası misali kenetlenip, bir okyanus olacağız. Bu yardımları bu düşünceyle yapmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ise Aruk'a desteklerden dolayı teşekkür etti.

Aruk'un firmada üretilen kalsit ürünlerinin yaklaşık 60 ülkeye ihraç edildiğini aktaran Peşin, şunları kaydetti:

"Firmada, 850 kişi istihdam ediliyor. Aruk, dünyadaki krizin etkisiyle müşterilerinin taleplerinin düşmesine rağmen çalışanlarını istihdam etmeye devam ediyor. Kimseyi işten çıkartmadı. Çalışanlarına maaşlarının dışında sosyal haklarını da artırarak verdiği için Aruk'a teşekkür ediyorum. Yine hastanemize maddi destekte bulundular, bunun için de ayrıca teşekkür ederim."

