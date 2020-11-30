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Niğde’ye Yakışır Köy Terminali Tamamlanıyor

NİĞDE HABERLERİ  | 30.11.2020 09:47 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi tarafından Temmuz ayında yapımına başlanan Köy Terminali inşaatında sona yaklaşıldı.Çalışmalarına her alanda hızla devam eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yapımı devam eden Köy Terminali’ni AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergün ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin beraberinde inceledi.Belediye Başkanı Özdemir; “Yeni Köy Terminalimiz tamamlanmak üzere, çalışmaları yüzde 70 oranında tamamlandı.

Niğde Belediyesi tarafından Temmuz ayında yapımına başlanan Köy Terminali inşaatında sona yaklaşıldı.
Çalışmalarına her alanda hızla devam eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yapımı devam eden Köy Terminali’ni AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergün ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin beraberinde inceledi.
Belediye Başkanı Özdemir; “Yeni Köy Terminalimiz tamamlanmak üzere, çalışmaları yüzde 70 oranında tamamlandı. Şehrimize yakışan projelerimizi her alanda hızla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızda her zaman desteklerini hissettiğimiz Milletvekillerimize ve İl Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Yeni Köy Terminali inşaatının incelemesinde konuşan AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun; “Tamamlanmak üzere olan bu projemiz hemşehrilerimize yakışan bir eser olacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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