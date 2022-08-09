Nihal Candan'a şok 'o...' sorusu! Cevabı olay oldu

İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan sosyal medya fenomeni Nihal Candan cesur pozları ile isminden sık sık söz ettiriyor.



Kardeşi, Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nihal Candan paylaşımında takipçisinden gelen yorumla gündeme geldi.

"PAVYONA GİTMEDİK AMA..."

Takipçisinin'o.. musun?' diye sorduğu Bahar Candan, karşısındakine aynı şekilde cevap verdi. "O... o.. yu nerede tanıyordu? Pavyona da hiç gitmedim ama Ezhel dinledik diye oldu heralde" yorumuyla gündeme geldi.

Eğitimini İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde alan 27 yaşındaki Candan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlendi. 2016 yılında Survivor programına katıldı.



