Nihal Candan'ı tutuklanınca boşadı! Mehmet Faruk Çiçek başkasıyla sözlenmiş

Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler dolandırıcılık iddiası sonrası tutuklanmıştı. Nihal Candan'ın cezaevini protesto etmek amacıyla yemek yememeye başlaması anoreksiya nervoza hastalığını tetikledi.

37 kiloya düşen ve psikolojisi bozulan Nihal Candan hastalığı sebebiyle tahliye edildi.

Show Haber'e konuşan anne Umut Candan Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek'e sitem etmişti. Instagram'da nurmagazins isimli sosyal medya hesabının paylaşımlarına göre Nihal Candan ile eşinin Candan cezaevine girdikten sonra boşandığı iddia edildi.



Mehmet Faruk Çiçek'in tutuklanan karısını hemen boşadığı ve başka birisiyle sözlendiği ise iddiaları ile gündeme geldi.

Ancak taraflardan iddialara dair henüz bir açıklama yapılmadı.







