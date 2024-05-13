Nihal Candan’ın eski sevgilisi Onur Apaydın, savcılığa her şeyi anlattı

Dilekçeyi Küçükçekmece Başsavcılığı’na ileten Avukat Ayşenur Çolak, “Onur Apaydın çete lideri yada bir örgütün üyesi dahi değildir. Onur Apaydın ismi bu dosyada geçen Candan kardeşler gibi masumdur. Onur beyi ve Candan kardeşleri bu dosyada piyon olarak sunmuşlardır." dedi.

Suç örgütüne üye olma’ iddiasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde serbest kalan Nihal Candan’ın yer aldığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Çete lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın, savcılığa dilekçe sunarak her şeyi anlattı. Müvekkilinin dilekçesini Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ileten Avukat Ayşenur Çolak, adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“BU BİR ETKİN İFADESİ DEĞİL, ÖRGÜT YAPISINI ANLATAN BİR İFADEDİR”

Çolak “Onur bey çetenin lideri değil, Nihal Candan’ın eski sevgilisidir. Bu bir etkin pişmanlık ifadesi değil, müvekkilimin ve candan kardeşlerin masum olduğuna ilişkin bir ifadedir. Örgüt yapısını, örgütün suç gelirleriyle elde ettiği mal varlığını anlatan bir ifadedir. Müvekkilim Onur Apaydın, Nihal ve Bahar Candan masumdurlar. Dosya kapsamında masum olduğuna ilişkin bir çok beyanda bulunmaktadır. Müştekiler de şikayetlerini geri çekmeye başlamışlardır. Candan kardeşler ve müvekkilim Onur Apaydın masum olmasına rağmen 6 aydır tutukludur. Tutukluluk süresince bahsedilen örgüt dışarıda eylemlerini devam ettirmektedir” ifadelerini kullandı.

"ONUR BEYİ VE CANDAN KARDEŞLERİ BU DOSYADA PİYON OLARAK SUNMUŞLARDIR"

Dilekçede bahsedilen örgüt hakkında konuşan Avukat Çolak “İfadede belirtildiği üzere bahsedilen örgüt Sarallar örgütüdür. İfadede Sarallar örgütünün yapısından, işleyişinden, eylemleri nasıl karıştırdığından bahsetmektedir. Soruşturma başlatıldığı esnada fenomenler furyasından dolayı gerçek suçluların kendilerini perdelemek için Onur beyi ve Candan kardeşleri bu dosyada piyon olarak sunmuşlardır. Çünkü fenomenler furyasının olduğu dönemde böyle yaparak kendilerini geri plana atabilirlerdi. Kendi eylemlerine bu gün bile devam edebilmektedirler” şeklinde konuştu.

“ÖLÜM TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIĞI İÇİN BU GÜNE KADAR SUSTU”

Apaydın’ın açıklama yapmak için neden bu kadar beklediğini soran gazeteciye yanıt veren Çolak “Nihal Candan Onur beyin eski sevgilisi ve yakın zamanda ciddi bir hastalığı mevcut olduğu için tahliye oldu. Bu durum Onur beyi çok etkiledi. Hayati bir durumu söz konusu olduğundan Onur bey çok üzüldüğü için her şeyi anlatma kararı aldı. Onur bey içeri girmeden bir süre önce kız arkadaşıyla otel odasında ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için bu güne kadar sustu” şeklinde konuştu.

“YAZDIKLARI İTİRAF DEĞİL, BU SÜRE DE YAŞADIKLARINI ANLATTI”

Onur Apaydın’ın yazdığı 14 sayfalık dilekçesinde yazdıklarına değinen Avukat Ayşenur Çolak “Yazdıkları itiraf değil, bu süre de yaşadıklarını anlattı. Örgüt tarafından nasıl baskılandığını, kimlerin olduğunu, örgütün yapısından ve etkenlerinden bahsetti. Bir piramidin katmanları gibi örgütün hangi üyesinin hangi katmanda olduğundan bahsetti. Candan kardeşlerle birlikte bu örgüte dahil olmadıklarını, bu örgüt tarafından kendi suçlarının perdelenmesi amacıyla kullanıldığından bahsetti” dedi.

“Örgütte üst yapı ve alt yapı var”

Apaydın’ın örgütün işleyişi ile ilgili beyanına da değinen Çolak “Örgütte üst yapı ve alt yapı var. Alt yapılar üst yapıdan aracı kişiler tarafından haberleri alarak eylemleri gerçekleştirdiklerini beyan ediyor. Onur bey ifadesinde bu eylemler sonucunda da örgütün suç gelirleriyle ilgili elde ettiği mal varlığını da yargıya bildirdi” dedi.

“ÖRGÜTÜN KASASI MAL VARLIĞI GELİRLERİDİR”

Örgütün kasasının kim olduğunu soran gazeteciye yanıt veren Avukat Çolak “Örgütün kasası mal varlığı gelirleridir. Örgüt mal varlıkları üzerinden gelir elde eder. Bunlar bir ticari işletmedir. Örgüt kendi maddi delillerini oluşturmaktadır. Candan kardeşlerin hesabına örgüt veya örgütten herhangi birinin hesabından para akışı bulunmamaktadır. Suç istinadı oluşturulmuş basit bir dosyadır aslında” diye konuştu.

“BU İNSANLARIN EVİNDE PARA BULUNMASINDAN DAHA DOĞAL NE OLABİLİR Kİ”

Bir gazetecinin Candan kardeşlerin annesinin evinde bulunan parayı sorması üzerine konuşan Çolak “Zaten hayatlarını üst düzey idame ettiren, maddi durumları iyi insanlar. Bu insanların evinde para bulunmasından daha doğal ne olabilir ki. Bunun bu dosya ile ilişkilendirilmesini doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

“CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA YÜKSEK GÜVENLİKLİ OLAN S TİPİ CEZAEVİNE SEVKİ YAPILMIŞTIR”

Avukat Nihat Nuri Akar ise Onur Apayadın’ın güvenlik endişesi ile başka bir cezaevine nakledildiğini açıklayarak, "Örgütten gelebilecek her hangi bir tehlikeyi önlemek amaçlanmaktadır. Daha önce Maltepe L 1 Cezaevi’ndeydi. Dün itibariyle de sevki yapıldı" dedi.





