YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Nihan, denizin keyfini doyasıya çıkardı

Nihan, denizin keyfini doyasıya çıkardı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.07.2020 17:27 | Son Güncelleme

Pandemi sonrası soluğu Bodrum’da alan şarkıcı Nihal Akın deniz keyfini doyasıya çıkardı.

Pandemi sonrası soluğu Bodrum’da alan şarkıcı Nihal Akın deniz keyfini doyasıya çıkardı. Bardakçı koyunda objektiflere takılan Nihan Akın mavi sulardan bir türlü çıkmamak bilmedi. 3 saat boyunca yüzen şarkıcı fit vücudu ile sahilin gözdesi oldu.
Şarkıcı Nihan Akın önceki gün Bodrum Bardakçı Koy’undaki Azka Otel plajında görüntülendi. Sıcak havadan bunalan şarkıcı kendisini Ege’nin masmavi sularına bıraktı. Yaklaşık üç saat denizden kalan Nihan Akın, serinledikten sonra sudan çıkıp kendisini gölgeye attı. Şarkıcı Nihan Akın’ın pullu bikini ve fit vücudu ise dikkatlerden kaçmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Muğla Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:51
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:34
Yatsı
22:09

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Ela Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Avenue Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Çok Amaçlı Cami Muğla’ya Yapılıyor

Çok Amaçlı Cami Muğla’ya Yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.