Nihat Hatipoğlu'nda ekran başındakileri şaşkına çeviren soru! "Amcam sarhoşken...."

Ramazan ayında ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında her gün seyircilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Hatipoğlu, son olarak, "Hocam, şimdi benim doğumumda babam yokmuş. Amcam ismimi koyarken sarhoşmuş. Abdest falan almamış. Benim ismim sayılıyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

"Olur olur. Problem, sıkıntı yok. İçki içmiş, sarhoş olan bir insan isim koyamaz diye bir şey yok. İsmi, hiç ilgisi olmayan yoldan geçen biri de koyabilir. 'Ya bu kızın ismi Zeynep olsun, Elif olsun, Meryem olsun... ' Oradakiler de tamamdır derlerse...

Ama tabii ki abdestli, salih, helale , harama dikkat eden biri olması, daha güzel olabilir ama sarhoş kişi de koyabilir ismini.



Ama doğru olan nedir? Kişi abdest alacak, çocuk kucağına geldiğinde, iki rekat namaz kılmış olacak, tövbe etmiş olacak, sağ kulağına ezan okuyacak, tabii sarhoş olan okumamıştır ezan kulağına, eksik kalmıştır o büyük ihtimalle... Biz işin o boyutunda değil, sadece isim önermesi konusunda konuşuyoruz. Sonra işte sol kulağına kamet okur, 'Allah'ım biz bu çocuğun adını Emre koyduk, bunun hayatını bereketli, imanlı kıl diye bir dua okur. Ama böyle olmadı ailede, aileden biri ismi koyar diğerleri de kabul eder, isim konmuş olur." yanıtını verdi.



