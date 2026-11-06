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Nihat Kahveci sinir krizi geçirdi! Moderatör bile şaştı kaldı “Ben adamı boğarım”

Nihat Kahveci, canlı yayında kendisi hakkında ortaya atılan Beşiktaş iddialarına sert tepki gösterdi. Öfkesine hakim olmakta zorlanan deneyimli yorumcu, kendisini hedef alan kişinin adını açıklayarak sosyal medyada gündem oldu.

Nihat Kahveci sinir krizi geçirdi! Moderatör bile şaştı kaldı “Ben adamı boğarım”
Cevdet Berker İşleyen

Türk futbolunun önemli golcülerinden ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında katıldığı canlı yayında kendisi hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Beşiktaş üzerinden hedef alındığını belirten Kahveci, iddialarda bulunan kişiye canlı yayında ağır sözlerle karşılık verdi.

CANLI YAYINDA ÇILDIRDI

Yorumculuk kariyerinde açık sözlü tavrıyla dikkat çeken Nihat Kahveci, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan eleştirileri canlı yayında gündeme taşıdı.

Nihat Kahveci sinir krizi geçirdi! Moderatör bile şaştı kaldı “Ben adamı boğarım” 1

EVREN DE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kahveci'nin, Beşiktaş'ı eleştirmesinin arkasında programdaki koltuğunu koruma düşüncesinin bulunduğu yönündeki iddialara oldukça sinirlendiği görüldü. Stüdyo partneri Nebil Evren'in de şaşkınlıkla takip ettiği anlarda tecrübeli yorumcu, hem kendisine yöneltilen suçlamalara hem de Beşiktaş efsanesi Ali Ağabey hakkındaki sözlere tepki gösterdi.

Nihat Kahveci sinir krizi geçirdi! Moderatör bile şaştı kaldı “Ben adamı boğarım” 2

"BEN ADAMI BOĞARIM"

Ben ona koltuk yollayacağım, palyaço koltuğu yollayacağım, o oturacak! Burada koltuğumu kaybetmemek için Beşiktaş'ı eleştiriyormuşum... Hadsiz, saygısız! Gel yüzüme söyle ne söyleyeceksen. Sen kimsin de Beşiktaş efsanesi Ali Ağabey'e laf söylüyorsun? Nebil, ben adamı boğarım ha! Adam bir de diyor ki 'O beni sevmez.' Yahu ben adamı tanımıyorum bile!

Nihat Kahveci sinir krizi geçirdi! Moderatör bile şaştı kaldı “Ben adamı boğarım” 3

İSMİNİ AÇIKLADI

Öfkesini gizleyemeyen Nihat Kahveci, kendisi hakkında yorum yapan kişinin kim olduğunu da canlı yayında açıkladı. Söz konusu kişiyi tanımadığını vurgulayan deneyimli futbol adamı, ismini paylaşarak tepkisini sürdürdü.

Kahveci, açıklamasının devamında şu sözleri sarf etti:

O kadar söyledim, adını da açıkça söyleyeceğim meşhur olsun; Taner Bilgin! Abi ben delirdim, gerçekten delirdim... Taner Bilgin kim, sen tanıyor musun Nebil? Ben de tanımıyorum. Sen kimsin de bu lafları ediyorsun?

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