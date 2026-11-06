Süper Lig'in köklü kulübü Amatör Lig'e düşürüldü!

Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında bir dönem önemli başarılara imza atan Denizlispor, yaşadığı ekonomik ve sportif sorunların ardından bir darbe daha aldı. Yeşil-siyahlı ekip, üst üste iki karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı kapsamında 1. Amatör Lig'e düşürüldü.

DENİZLİSPOR İKİ MAÇA ÇIKMADI

Geçmişte Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, ligdeki karşılaşmalarına çıkmama kararı aldı. Geçtiğimiz hafta Sarayköyspor ile oynanması gereken mücadelede sahada yer almayan Horozlar, bu hafta programda bulunan Serinhisarspor karşılaşmasına da katılmayacağını bildirdi.

Üst üste iki müsabakaya çıkmayan Denizlispor hakkında talimatlar gereği küme düşme kararı uygulandı. Böylece köklü kulüp, gelecek sezon 1. Amatör Lig'de mücadele etmek zorunda kalacak.

ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAKTA

Bir dönem Atatürk Stadı'nda binlerce taraftarının desteğiyle Süper Lig'de fırtına estiren, Avrupa kupalarında da boy gösteren Denizlispor'un geldiği nokta futbol kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

Yeşil-siyahlı kulübün üst üste yaşadığı kayıpların ardından amatör lige gerilemesi, Denizlispor taraftarlarını da derinden sarstı.