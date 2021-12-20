Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Mahamadou, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu

Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou, Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından karşılanan Mahamadou ve beraberindeki heyet için Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Sakarya'yı tüm yönleriyle anlatan tanıtım videosunun gösterildiği ziyarette konuşan Mahamadou, kendisi ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Mahamadou "Burada gördüklerimiz bizi oldukça etkiledi. Anladık ki bir cennet varsa dünyada orası Sakarya'dır. Bu kadar orman, deniz, göl var ve korunmuş. Bazı yerlerde doğal güzellikleri yok ediyorlar. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yüce de kentin üretim potansiyelini, doğal güzelliklerini, coğrafi konumunu ve şehrin dinamiklerini anlattı.

Bir insanın hayal edebileceği en güzel şehrin Sakarya olduğunu belirten Yüce, "Bugün gönlümüzde ciddi yeri olan tarihi bağlarla süslenmiş ve iş birliğimizin uzun yıllardır devam ettiği Nijer heyetini karşılamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Coğrafya bir kaderdir. Coğrafyamızı, doğum yerimizi, anne babamızı seçme şansımız yok, bu bir kaderdir ama nerede olursak olalım aynı inancı paylaşanların kardeş olduğu bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Kentin sahip olduğu değerlere işaret eden Yüce, "Düşünün ki seçme imkanınız olsa neyi seçerdiniz? Bir şehir olsun ki denizi olsun, gölleri olsun, içinden nehir aksın, içinde longozu olsun, dağları yaylaları olsun, ormanları, ovaları olsun ve bütün dünya insanına sevgiyle saygıyla yaklaşan insanları olsun ister. İşte burası Sakarya, burada yok yoktur. Çok değişik kültür ve ülkelerden gelen mozaik bir şehirdir. Adeta dünyanın minyatürüdür. Dünyanın hemen hemen her tarafındın burada insanımız vardır." şeklinde konuştu.

Yüce, Sakarya'nın tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde öncü olduğunu anlattı.

Başkan Yüce, konuşmaların sonunda Mahamadou'ya Sakarya'ya özgü ürün ve eserlerin yer aldığı hediyeler takdim etti.

Ziyarette, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ile Büyükşehir bürokratları yer aldı.

Mahamadou ve beraberindeki heyet, Sakarya 1.OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada incelemede bulundu, üretim sürecine ilişkin bilgi aldı.

