Nijer eski Başbakanı Dr. Hamid Algabid'den İHH'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Nijer eski Başbakanı Dr. Hamid Algabid ve beraberindeki Nijer Vakıflar Genel Müdürlüğü (WAQF) heyeti, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

WAQF Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Algabid ile beraberindekileri, İHH Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Şefik ve Reşat Başer karşıladı.

Algabid, İHH'nın Afrika ve Nijer'deki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdir ettiklerini söyledi.

İHH'nın kurumsal ve teknik tecrübesinden faydalanmak istediklerini dile getiren Algabid, İHH ile Nijer'deki çalışmalar hususunda birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda ikili ilişkiler ve insani yardım alanındaki çalışmalar konuşuldu.

Görüşmede, İHH'nın çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapıldı, WAQF ve Birleşmiş Milletler ile yapılan ortak çalışmalar hakkında tecrübeler aktarıldı.

İHH Yönetim Kurulu Üyeleri Şefik ve Başer, Dr. Hamid Algabid ve aralarında Khadijah Diallo'nun da bulunduğu heyete, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Görüşme, karşılıklı plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.



