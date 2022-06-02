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Nijerya hükümeti, Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak boru hattı teklifini onayladı

02.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak boru hattı teklifini onayladı

İSTANBUL (AA) - Nijerya hükümetinin, Nijerya ile Fas arasında inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı teklifine onay verdiği bildirildi.

Nijerya Petrol Kaynakları Bakanı Timipre Sylva, basına yaptığı açıklamada, Nijerya Yürütme Konseyi (FEC) toplantısında, Bakanlık tarafından sunulan Nijerya-Fas doğal gaz boru hattı projesini görüştükleri bilgisini paylaştı.

Sylva, toplantıda, Nijerya ile Fas arasında inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projesi için devlet merkezli Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) ile Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arasında anlaşma imzalanmasına onay verildiğini belirtti.

Projenin halen hazırlık aşamasında olduğunu kaydeden Sylva, maliyetin de hesaplandığını kaydetti.

15 Afrika ülkesinden geçecek doğal gaz boru hattı ile Nijerya gazının İspanya üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor.

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