YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Nikah salonu yeni oturma düzeniyle hizmet vermeye başladı

Nikah salonu yeni oturma düzeniyle hizmet vermeye başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 04.06.2020 18:26 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde nikah salonundaki oturma planının sosyal mesafeye uygun olarak düzenlemesinin ardından, çiftler aşklarını mutlu son ile taçlandırmaya devam ediyor.Korona virüs (Covit-19) salgın tedbirleri kapsamında nikah salonlarına yalnızca çiftler ve şahitleri alınırken, normalleşme süreci ile birlikte yeni alınan kararlar doğrultusunda salondaki oturma planı sosyal mesafeye uygun olarak düzenlendi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde nikah salonundaki oturma planının sosyal mesafeye uygun olarak düzenlemesinin ardından, çiftler aşklarını mutlu son ile taçlandırmaya devam ediyor.
Korona virüs (Covit-19) salgın tedbirleri kapsamında nikah salonlarına yalnızca çiftler ve şahitleri alınırken, normalleşme süreci ile birlikte yeni alınan kararlar doğrultusunda salondaki oturma planı sosyal mesafeye uygun olarak düzenlendi. Maskenin zorunlu olduğu yeni sistemde nikah salonuna yalnızca çiftlerin birinci derece akrabalarından en fazla 20 kişi alınıyor ve konuklar sosyal mesafeye uygun davranmaları yönünde uyarılıyor.
Ayrıca her nikah öncesinde salon görevliler tarafından dezenfekte ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Annesine yaptığı zorbalık çileden çıkarttı! Sosyal medya ayağa kalktı Annesine yaptığı zorbalık çileden çıkarttı! Sosyal medya ayağa kalktı
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği

Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği

DTSO Başkanı Şahin, tarımla ilgili konuları bakana bildirdi

DTSO Başkanı Şahin, tarımla ilgili konuları bakana bildirdi

Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

Kız arkadaşının bıçakladığı iddia edilen kişi öldü

Kız arkadaşının bıçakladığı iddia edilen kişi öldü

Bayburt’ta hayvan hırsızlığı

Bayburt’ta hayvan hırsızlığı

Bilecik Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:25
Öğle
13:03
İkindi
17:01
Akşam
20:32
Yatsı
22:17

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Utku Eczanesi
Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bayramda davul ve manilerle kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler

Bayramda davul ve manilerle kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

1930 yılında yapılması planlanan proje bu dönemde hayata geçti

1930 yılında yapılması planlanan proje bu dönemde hayata geçti

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.