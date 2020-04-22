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Nikahta korona virüs hassasiyeti

VAN HABERLERİ  | 22.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş’te yaşayan bir çift, korona virüsü tedbirlerine uyarak, hayatlarındaki en önemli anlarından birisi olan nikahlarını davetsiz kıydılar.Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Erciş ilçesindeki düğünler iptal edilirken nikahlar ise davetliler olmadan gerçekleştirilmeye başlandı.

Van’ın Erciş’te yaşayan bir çift, korona virüsü tedbirlerine uyarak, hayatlarındaki en önemli anlarından birisi olan nikahlarını davetsiz kıydılar.
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Erciş ilçesindeki düğünler iptal edilirken nikahlar ise davetliler olmadan gerçekleştirilmeye başlandı. Korona virüs kapsamında alınan önlemlere uyan ve Erciş Belediye Başkanlığına evlenmek için başvuran Fehmi Tuna (52) ve Melike Altun (42) çiftinin nikahları için evlendirme dairesi memurları evlerine gitti. Çiftin evlerinin bahçesinde sadece iki şahit eşliğinde gerçekleştirilen nikah, davetsiz bir şekilde kıyıldı. Hayatlarındaki en önemli anlarından birisi olan bu güzel günlerine sevdiklerini davet edemeyen çift, toplum sağlığı açısından alınan kararı yerinde bulduklarını belitti.
Damat Fehmi Tuna, sevdikleri olmadan bir nikah kıymış olsalar da alınan tedbirleri doğru bulduğunu belirterek, “Korona virüs hastalığı nedeniyle nikah işlemlerimiz için belediyemize başvuruda bulunduk. Görevli arkadaşlar da evimize kadar gelerek bizlere yardımcı oldular. Bizlere bu hizmeti sunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Mehmetbeyoğlu’na çok teşekkür ederim” dedi.

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