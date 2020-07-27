Niksar Belediyesi yaşlıların evinde bayram temizliği yapıyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde belediye ekipleri tarafından, 65 yaş üzeri yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve evde tek başına yaşayan vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapılıyor.

Niksar Belediyesinin ‘Evde Temizlik Hizmeti Projesi’ kapsamında, dini bayramlar öncesi yaşlıların evlerindeki temizlik çalışması bu senede devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi engelli, yaşlı ve evde tek başına yaşayan vatandaşların evlerinde belediye tarafından oluşturulan ekiplerce temizlik çalışması yapılıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmesi için evlerini temizleyerek kişisel bakımlarını yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın mutlu olması için sosyal belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz" dedi.



