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Niksar patatesinde rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi

22.07.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün: -"Bu sene yaklaşık 30 bin ton patates rekoltesi bekliyoruz. İlçemiz ekonomisine katkısı 40 milyon lira civarında"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde devam eden patates hasadında bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

İMahmudiye köyünde 1968 yılında 2 dönüm arazide başlayan patates üretimi, bugün 21 köydeki yaklaşık 10 bin hektar alanda gerçekleştiriliyor.

Patates hasadında işçiler, sabah erken saatlerde hava tam ısınmadan çalışmaya başlayıp saat 10.00 civarında işe ara veriyor. Bazı zamanlarda işçiler, akşama doğru serin havada da çalışmayı sürdürüyor.

Hasat edilen patatesler ise kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

İlçede geçen yıl 28 bin 500 ton olan patates rekoltesinin bu yıl 30 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Fiyatı geçen yıl 1 ila 1,5 lira arasında olan Niksar patatesi ise bu yıl 1,5 ila 2,5 lira arasında alıcı buluyor.

- "Patatesimiz, markalaşma konusunda önemli yol aldı"

Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, AA muhabirine, patatesin ilçeleri için önemli bir ürün olduğunu belirterek, "Havza bazlı üretim modelinde stratejik ürün olarak yer almıştır. Patatesimiz, markalaşma konusunda önemli yol aldı." dedi.

İlçede üretim alanının yıllara göre 7 bin ile 10 bin dekar arasında değiştiğini dile getiren Özdüzgün, "Bu yıl 8 bin dekarlık alanda patates üretimimiz var. İlçemizde patates hasadı haziran ayının ortasından başlayıp temmuz ortasına kadar sürüyor." ifadesini kullandı.

Yağışın bu sene iyi olduğunu anlatan Özdüzgün, "Tarımsal kuraklığın söz konusu olmamasıyla bu yıl dekardan 3 ila 5 ton arasında ürün alıyoruz. Fiyatın da iyi olması hem bizim açımızdan hem de çiftçimiz açısından iyi. İlçemiz ekonomisine katkısı 40 milyon lira civarında. Bu sene yaklaşık 30 bin ton patates rekoltesi bekliyoruz." diye konuştu.

İlçede çiftçilik yapan Nurettin Erdoğan da "Genellikle dönüme 2 ila 3 ton arasında patates alıyorduk. Bu sene dönüme 4 ila 5 ton alıyoruz. 5 dönümlük alandan 20 ton ürün bekliyorum." dedi.

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