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Niksar’da DYK Yaz dönemi kursları başladı

TOKAT HABERLERİ  | 22.07.2020 15:57 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde “Etüt Tokat Projesi” DYK Yaz Dönemi Kursları öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı.Prof.

Niksar’da DYK Yaz dönemi kursları başladı

Tokat’ın Niksar ilçesinde “Etüt Tokat Projesi” DYK Yaz Dönemi Kursları öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı.
Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi ile Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesinde başlayan DYK Yaz Dönemi Kurslarına öğrencilerin yoğun ilgisi olduğu kaydedildi.
Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler Pandemi dolayısıyla 13 Mart tarihinden itibaren eğitime verilen aranın ardından öğrencilerin yeniden okullarına kavuştuğunu belirterek; “Niksar’da "Etüt Tokat Projesi DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) Yaz Dönemi Kursları öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı. Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi ile Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesinde yaklaşık 150 öğrenci ile başlayan DYK Yaz Dönemi kurslarımıza öğrencilerimizin yoğun ilgisi olduğu görüldü. Pandemi dolayısıyla 13 Mart tarihinden itibaren eğitime verilen arayla öğrencilerimiz DYK kursları sayesinde yeniden okullarına kavuştu. 12.sınıflara Matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, coğrafya, tarih gibi konulardan dersler veriliyor, 20 Temmuz tarihinde başlayan kurslarımız 28 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür eder öğrencilerimize başarılar dileriz” dedi.

Niksar’da DYK Yaz dönemi kursları başladı

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