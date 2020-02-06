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Niksar’da fırtına evin çatısını uçurdu

TOKAT HABERLERİ  | 06.02.2020 17:08 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu, evdekiler deprem oluyor zannetti.Kırkızlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

Tokat’ın Niksar ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu, evdekiler deprem oluyor zannetti.
Kırkızlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Osman Kara’ya ait evin çatısı uçarken, o anda evde bulunanlar deprem oluyor sandılar.
Ailesinin haber vermesi üzerine eve giden Osman Kara çatının uçtuğunu görünce şoke oldu, ailesinin deprem oluyor sandığını belirten Kara; “Rüzgar vardı fırtına vardı, zaten gece boyunca da fırtına devam etti. Ben çarşıya inmiştim çocuklar aradı, çatı uçtu dediler hemen eve geldim manzarayı görünce şaşırdım. Çocuklar deprem oluyor sanmışlar çok korkmuşlar, buna da şükrediyoruz” dedi.
Öte yandan emniyet birimleri de çatısı uçan eve giderek gerekli incelemeleri yaptılar.

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Tokat Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Gonca Eczanesi
Merkez
Tekeli Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Erbaa
Arslan Eczanesi
Niksar
Yeni Tekeli Eczanesi
Turhal
Ahsen Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
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