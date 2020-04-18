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Niksar’da yasağa uymayanlara ceza yağdı

TOKAT HABERLERİ  | 18.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde koranavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklara uymayan 130 vatandaşa kişi başı 392 TL para cezası uygulandı.Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı gençlere ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklanmıştı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde koranavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklara uymayan 130 vatandaşa kişi başı 392 TL para cezası uygulandı.
Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı gençlere ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Niksar ilçesinde yasağa uymayan ve ayrıca toplu olarak bulunulan yerlerde maske takmadığı gerekçesiyle 130 vatandaşa kişi başı 392 TL para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığı, Korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını duyurmuştu. Getirilen yasaklara uymayan ve pazar yerleri, marketler gibi toplu olarak bulunulan yerlerde maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, son bir hafta içerisinde ilçede yasağa uymayan 130 kişi hakkında ilgili kanun maddesi gereği kişi başı 392 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

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