YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Niksar’da zabıta ekiplerinden Corona virüs denetimi

Niksar’da zabıta ekiplerinden Corona virüs denetimi

TOKAT HABERLERİ  | 17.03.2020 14:24 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde belediye zabıta ekipleri, Corona virüsü sebebiyle ilçe genelinde faaliyette bulunan fırınlar, lokantalar, marketler ve kuaförlerde hijyen denetimi ve bilgilendirmeler yaptı.Niksar Belediyesi Zabıta ekipleri Corona virüs nedeni ile talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan haksız fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerde bulundu.

Niksar’da zabıta ekiplerinden Corona virüs denetimi

Tokat’ın Niksar ilçesinde belediye zabıta ekipleri, Corona virüsü sebebiyle ilçe genelinde faaliyette bulunan fırınlar, lokantalar, marketler ve kuaförlerde hijyen denetimi ve bilgilendirmeler yaptı.
Niksar Belediyesi Zabıta ekipleri Corona virüs nedeni ile talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan haksız fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerde bulundu. Denetimlerde ayrıca ilçe genelinde faaliyette bulunan fırınlar, lokantalar, marketler ve kuaförlerde hijyen denetimi ve bilgilendirmeler yapıldı.
Corona virüsüne karşı ilçe genelinde tedbirlerin artırıldığını belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Korona virüsünün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla ekiplerimiz halkın yoğun olarak kullandığı otobüs terminali, Camiler, bankamatikler, minibüs ve dolmuş durakları, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfektan ilaçları ile temizleme işlemlerinin yanında, gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işletmelere anormal fiyat artışlarını da denetliyoruz. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastladığımız takdirde gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlayacağız" dedi.
Başkan Özcan, ayrıca özellikle yaşlı insanların mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve evlerinde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

Niksar’da zabıta ekiplerinden Corona virüs denetimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

İHA muhabirinin acı günü

İHA muhabirinin acı günü

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Tokat Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
12:47
İkindi
16:09
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Tokat Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Bahar Eczanesi
Merkez
Yasin Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Erbaa
Benduylu Eczanesi
Niksar
Baklacıoğlu Eczanesi
Turhal
Ay Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tokat’ta güvensiz beton ve yapı malzemesi üretenlere ceza yağdı

Tokat’ta güvensiz beton ve yapı malzemesi üretenlere ceza yağdı

Amatör küme maçında gerginlik

Amatör küme maçında gerginlik

Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü

Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü

Tokat’ta bir ilk

Tokat’ta bir ilk

Turhal’da kültürel mahalle toplantısı

Turhal’da kültürel mahalle toplantısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.