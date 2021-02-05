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Niksar’da Zabıta ekiplerinden Pazar yerinde etiket denetimi

05.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Niksar’da Zabıta ekiplerinden Pazar yerinde etiket denetimi

Niksar’da Belediye Zabıta ekipleri Pazar yerinde tezgahları gezerek etiketleri denetledi.Cuma Pazarı alanında denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve maddi açıdan haksızlığa uğramamasını sağlamak için tezgahları tek tek inceledi ve etiket kontrolü yaptı.Niksar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri Cuma pazarlarında ürün etiketlerini inceledi, Fatura kontrolü de yapan ekipler, denetimlerini gün boyu sürdürdü.Vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için pazar tezgahlarını detaylı bir şekilde inceleyen Niksar Belediyesi zabıta ekipleri, Cuma Pazarında etiket kontrolü yaptı.

Niksar’da Belediye Zabıta ekipleri Pazar yerinde tezgahları gezerek etiketleri denetledi.
Cuma Pazarı alanında denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve maddi açıdan haksızlığa uğramamasını sağlamak için tezgahları tek tek inceledi ve etiket kontrolü yaptı.
Niksar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri Cuma pazarlarında ürün etiketlerini inceledi, Fatura kontrolü de yapan ekipler, denetimlerini gün boyu sürdürdü.
Vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için pazar tezgahlarını detaylı bir şekilde inceleyen Niksar Belediyesi zabıta ekipleri, Cuma Pazarında etiket kontrolü yaptı. Yapılan denetimlerde pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda ve fiyatlarda satılıp, satılmadığı kontrol edildi. Tezgahlardaki etiketleri dikkatle inceleyen ekipler, pazar esnafına uyarılarda bulundular.
Zabıta ekipleri, fiyat etiketi olmadan satış yapan esnafa işlem yapılacağını bildirdi.

Niksar’da Zabıta ekiplerinden Pazar yerinde etiket denetimi

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