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  4. Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, BM oturumunda yan etkinlik düzenledi

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, BM oturumunda yan etkinlik düzenledi

25.03.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlikte katılımcılar, "Kadın ve Kızların Güçlendirilmesi: Siyasi, Ekonomik ve Kamusal Hayatta Liderliğe Hazırlık" başlığı altında çalışmalarını anlattı

İSTANBUL (AA) - Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 66. Oturumu'nda, Give Them a Hand Foundation ile "Kadın ve Kızların Güçlendirilmesi: Siyasi, Ekonomik ve Kamusal Hayatta Liderliğe Hazırlık" başlıklı yan etkinlik düzenledi.

NEYAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ve CHP Milletvekili Suzan Şahin'in de katıldığı program, Give Them a Hand Foundation kurucusu Gordon Tappe moderatörlüğünde gerçekleşti.

NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş, konuşmasında dernek olarak kadınlar için yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Diptaş, "Kadın ve erkeğin toplumsal yapıda birbirini bütünleyen rollerini kavrayan toplumlar, gelecekte diğer toplumlara üstünlük sağlayabileceklerdir." ifadesini kullandı.

NEYAD ABD temsilcisi ve Sierra Leone Fahri Konsolosu Mine Anlar, kız çocuklarının eğitiminin önemine değinirken, Columbia Üniversitesi Psikoloji Profesörü Judi Kuriansky, Afrika'da kadınlar için yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Program Peru asıllı Amerikalı sanatçı Grimaneso Amaros, Waterfall Mansion Gallery kurucusu Kate Shin ve Clarisse Fall'in konuşmalarıyla son buldu.

New York Başkonsolosu Özgür'ün desteğiyle katılımcılara Türk yemeklerinin ikram edildiği programa NEYAD Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

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