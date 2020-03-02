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Nilgün Belgün'den Adil Gür'e tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 15:09 | Son Güncelleme

AG araştırma şirketinin sahibi Adil Gür'ün olay yaratan sözlerine Nilgün Belgün'den tepki geldi.

Nilgün Belgün'den Adil Gür'e tepki!

AG araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, Habertürk'te konuk olduğu bir programda Türkiye-Rusya ilişkilerinden bahsederken tepki çeken ifadeler kullandı. Adil Gür, “Ruslardan başka türlü dost olur” açıklamasıyla şoke etti. Bu açıklamaya sosyal medyada tepki yağarken bir tepki de tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün'den geldi.

Ünlü anketçi Adil Gür'den canlı yayında Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!Ünlü anketçi Adil Gür'den canlı yayında Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Vatandaşların "kendi göbeğimizi kendimiz keselim" mesajını verdiğini söyleyen Gür “Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor” dedi. "Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu Türk’tür. İkisi de ayağını denk alsın” diyen Gür, “Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Ruslardan başka türlü dost olur sadece” ifadelerini kullandı.

Gür'ün bu açıklamasının ardından tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün "Adil Gür’ü kınıyorum 'Ruslardan başka türlü dost olur' sözüyle kadınları aşağılıyor. Çok çirkin bir üslup" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
nilgün belgün, Adil Gür,

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