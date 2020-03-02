HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ünlü anketçi Adil Gür'den canlı yayında Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Ünlü anketçi Adil Gür'den canlı yayında Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 03:06 | Son Güncelleme

A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, Habertürk'te konuk olduğu bir programda Türkiye-Rusya ilişkilerinden bahsederken tepki çeken ifadeler kullandı. "Bütün kadınlardan özür dileyerek, Rus'tan dost başka türlü bir dost olur sadece" diyen Adil Gür'ün sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü anketçi Adil Gür'den canlı yayında Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, Türkiye ile Rusya arasında gerilen ilişkilerden bahsederken tepki çeken ifadeler kullandı. Gür, "Ayıdan post Rus'tan dost olmaz. Hem stüdyodaki hem ekran başındaki bütün kadınlardan özür dileyerek, Rus'tan dost başka türlü bir dost olur sadece" dedi. Habertürk'te katıldığı programda kullandığı Gür’ün bu ifadesi, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü gür, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayınında, halkın İdlib saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Vatandaşların "Kendi göbeğimizi kendimiz keselim" mesajını verdiğini söyleyen Gür, "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" dedi.

"TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLEYEREK SÖYLÜYORUM"

Gür sözlerine şöyle devam etti:

"Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Türk'ün dostu Kürt, Kürt'ün dostu Türk'tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus'tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gür'ün sözleri sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulan konular arasına girerken, birçok kullanıcı tepki gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacakSahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
Anahtar Kelimeler:
A&G Araştırma Şirketi Adil Gür

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu son durumu duyurdu! Ülkemizi terk eden göçmen sayısı...

Bakan Soylu son durumu duyurdu! Ülkemizi terk eden göçmen sayısı...

Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken şoke oldu!

Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken şoke oldu!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki

Darbeci Hafter'den Esed hamlesi

Darbeci Hafter'den Esed hamlesi

F.Bahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi!

F.Bahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi!

Yakışıklı oyuncu Eda Ece'ye partner olacak! Yasak Elma'ya yeni transfer

Yakışıklı oyuncu Eda Ece'ye partner olacak! Yasak Elma'ya yeni transfer

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı

Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Diğer Haberler
Giresun’da ters yöne giren otomobil TIR'la çarpıştı

Bu araçtan sağ çıktılar

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Yakıtları ve motorlarını alıp Ege Denizi'inde ölüme terk ettiler

Karaman'da sokak ortasında kanlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutuldular

Karaman'da sokak ortasında kanlı saldırı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.