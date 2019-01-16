Nilgün Belgün'den Tarkan paylaşımı

Tarkan’a olan hayranlığını her fırsatta dile getiren ve hesabından yaptığı paylaşımlarla da bunu gösteren Nilgün Belgün son yaptığı paylaşımla bunu bir kez daha hatırlattı. Belgün, Tarkan’a sarılmış halde göründüğü bir karesinin altına şunları yazdı:

“Tarkan… Ne olduysa, nasıl içten gülmüşüz fotoğraf çektirirken. Mutluluğun resmi gibi olmuş. Ben iflah olmaz bir Tarkan hayranı olarak yıllardır onun konserleri, albümleri, şarkıları benim vazgeçilmezimdir. Ne zaman ki onu tanıdım hayranlığım ve sevgim daha da arttı. Hiç unutamadığım bir an’ım da, babamı kaybettiğim gün beni Amerika’dan arayıp başsağlığı dilerken “bu benim özel telefonum kendini kötü hissedersen konuşmak istersen mutlaka ara” dedi. Sokakta anlamsız anlamsız yürürken bu konuşma ruhuma öyle iyi geldi ki hiç unutamam. Aile konusunda da ne kadar hassas olduğunu o gün anladım. Bir zaman geçtikten sonra da “Hayat Sen Benimsin” adlı kitabımın arka yüzünde benim için çok güzel sözler yazan değerli sanatçı dostlarımdan biri oldu… Velhasıl Tarkan star olduğu kadar şahane bir karaktere ve ruha sahip öncelikle insandır. Çok mutlu olsun başarılı olduğu kadar mutlu olmayı da hak eden özel bir adam, özel bir müzisyen özel bir yorumcu ve gerçek bir Star… Hep şarkılar yapsın hep söylesin biz de hep dinleyelim”



