Nilgün Belgün yıllardır sakladığı genç sevgilisinin kim olduğunu itiraf etti

Sevilen sanatçı Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı Dur Bi Dinle’nin konuğu oldu. Bizim Mahalle, Çiçek Taksi, Yabancı Damat ve Akasya Durağı gibi dizilerde rol alan Nilgün Belgün, yaptığı itirafla herkesi çok şaşırttı.

Ünlü oyuncu, beraber olduğu ilk genç erkeğin Uzay Heparı olduğunu itiraf etti: “Hayatımda ilk defa küçük biri bana âşık oldu. O da Uzay Heparı’dır. 1987 yılında 36 yaşındaydım, Uzay da 20’lerinde. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda ile sahne alıyorduk. Arkamızda da Uzay ile Levent Yüksel müzik yapıyordu. Orada Uzay, bana âşık oldu. Kızımla ‘genç çocuk’ diye tanıştırdım. İlk benden küçük flörtümdür. İlişkimiz 1.5 yıl sürdü. O zaman ünlü değildik. Geçenlerde alışveriş yaparken Uzay’ın annesi Eti ile karşılaştım. Büyükada’dan arkadaşım. Uzay’ın oğlu olduğunu çok sonra öğrendim.”

"KAHVESİNE TÜKÜRDÜM"

Nilgün Belgün, ikinci eşi İlhan Gencer’in annesi Ayten Alpman’ın kahvesine tükürdüğünü söyledi: “Her sabah köpeğiyle gelirdi. Beyaz halılarım köpek salyası olurdu. Artık dayanamadım, bir gün kahvesine tükürdüm. Yoksa nasıl alacaktım intikamımı.”

