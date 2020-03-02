YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Nilgün Sarıoğlu cimnastikte Türkiye Şampiyonu

Nilgün Sarıoğlu cimnastikte Türkiye Şampiyonu

ANTALYA HABERLERİ  | 02.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Mersin’de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’nda Antalyaspor sporcusu Nilgün Sarıoğlu Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.Bu yıl Mersin’de yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’na 25 ilden 482 sporcu katıldı.

Nilgün Sarıoğlu cimnastikte Türkiye Şampiyonu

Mersin’de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’nda Antalyaspor sporcusu Nilgün Sarıoğlu Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.
Bu yıl Mersin’de yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’na 25 ilden 482 sporcu katıldı. Şampiyonaya Antalyaspor adına katılan Nilgün Sarıoğlu, ritmik cimnastikte rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Antalyaspor’dan gençlerde Melisa Sert 15’inci, Elif Sarıoğlu ise 16’ncı sırada yer aldı.

Nilgün Sarıoğlu cimnastikte Türkiye Şampiyonu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

İzmirliler kara doydu

İzmirliler kara doydu

Antalya Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:20
Öğle
13:14
İkindi
16:27
Akşam
18:59
Yatsı
20:13

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Akdeniz Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Portakal Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.