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Nilüfer Belediyesi hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanılmayacak

BURSA HABERLERİ  | 09.07.2020 22:52 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesinin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanılmayacağını açıkladı.Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük havai fişek fabrikasında geçtiğimiz gün 110 bin ton havai fişeğin bulunduğu alanda yaşanan patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Nilüfer Belediyesi hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanılmayacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesinin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanılmayacağını açıkladı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük havai fişek fabrikasında geçtiğimiz gün 110 bin ton havai fişeğin bulunduğu alanda yaşanan patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi yaralanmıştı. Olayın ardından ihmalleri bulunduğu belirlenen fabrikanın 2 ortağı da gözaltına alındı. Aynı fabrikaya ait havai fişekler bugün uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmeye götürülerken bir palama daha yaşandı. Bu patlamada da 3 asker şehit olurken 4 kişi de yaralandı. Art arda yaşanan üzücü olayın ardından Bursa Nilüfer
Belediye Başkanı Turgay Erdem Sosyal, medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Son yaşanan üzücü olaylardan sonra bütün canlıların yaşam hakkına saygı göstererek artık hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağımızı sizinle paylaşmak istiyorum"
Turgay Erdem’in bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce kişiye ulaşıp büyük beğeni topladı.

Nilüfer Belediyesi hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanılmayacak

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