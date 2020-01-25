Nilüfer Belediyesi’nden depremzedelere yardım

Elazığ’daki depremzedelere yardım amacıyla Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Arama Kurtarma Derneği’nin (NAK) yanı sıra battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan yardımlarını bölgeye gönderdi.

Nilüfer Belediyesi Afet ve Acil Durum Hizmetleri ile koordinasyon halindeki Nilüfer Arama Kurtarma Derneği’nin tam donanımlı ekibi depremin hemen ardından yola çıktı. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de tedarik ettiği battaniye ve gıda malzemelerini bölgeye gönderilmek üzere merkeze ulaştırdı. Depremzedelere yardım etmek isteyen Nilüferliler ise Nilüfer Belediyesi’nin yardım kampanyası duyurularına kayıtsız kalmadı. Nilüferliler’den toplanan battaniye, ısıtıcı, uyku tulumu, çocuk bezi, hijyenik ped, kışlık bot, eldiven, atkı, kazak ve mont gibi malzemeler Nilüfer Kent Konseyi binasında toplanarak kamyonlara yüklendi.

Bölgedeki yetkililerle sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ihtiyaca göre yardımların süreceğini söyledi. Erdem, tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, “Yaşanan afette canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kulağımız bölgeden gelecek güzel haberlerde. Mevsim itibari ile bölgede yaşam şartlarının oldukça zor olduğunu biliyoruz. Yardım kampanyamıza hemen destek vermeye başlayan Nilüferliler’e gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.

