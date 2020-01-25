YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Nilüfer Belediyesi’nden depremzedelere yardım

Nilüfer Belediyesi’nden depremzedelere yardım

BURSA HABERLERİ  | 25.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Elazığ’daki depremzedelere yardım amacıyla Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Arama Kurtarma Derneği’nin (NAK) yanı sıra battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan yardımlarını bölgeye gönderdi.Nilüfer Belediyesi Afet ve Acil Durum Hizmetleri ile koordinasyon halindeki Nilüfer Arama Kurtarma Derneği’nin tam donanımlı ekibi depremin hemen ardından yola çıktı.

Elazığ’daki depremzedelere yardım amacıyla Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Arama Kurtarma Derneği’nin (NAK) yanı sıra battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan yardımlarını bölgeye gönderdi.
Nilüfer Belediyesi Afet ve Acil Durum Hizmetleri ile koordinasyon halindeki Nilüfer Arama Kurtarma Derneği’nin tam donanımlı ekibi depremin hemen ardından yola çıktı. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de tedarik ettiği battaniye ve gıda malzemelerini bölgeye gönderilmek üzere merkeze ulaştırdı. Depremzedelere yardım etmek isteyen Nilüferliler ise Nilüfer Belediyesi’nin yardım kampanyası duyurularına kayıtsız kalmadı. Nilüferliler’den toplanan battaniye, ısıtıcı, uyku tulumu, çocuk bezi, hijyenik ped, kışlık bot, eldiven, atkı, kazak ve mont gibi malzemeler Nilüfer Kent Konseyi binasında toplanarak kamyonlara yüklendi.
Bölgedeki yetkililerle sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ihtiyaca göre yardımların süreceğini söyledi. Erdem, tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, “Yaşanan afette canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kulağımız bölgeden gelecek güzel haberlerde. Mevsim itibari ile bölgede yaşam şartlarının oldukça zor olduğunu biliyoruz. Yardım kampanyamıza hemen destek vermeye başlayan Nilüferliler’e gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Zeytin esnafı Elazığ depremi için çalışıyorZeytin esnafı Elazığ depremi için çalışıyor
İnegöl kent mezarlığı yeşilleniyorİnegöl kent mezarlığı yeşilleniyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Muğla için bir araya geldiler

Muğla için bir araya geldiler

Bursa Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:12
Öğle
13:21
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:42

Bursa Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Çelikaksoy Eczanesi
Nilufer
Duru Eczanesi
Yildirim
Gramofon Eczanesi
Nilufer
Hürriyet Eczanesi
Osmangazi
Karakız Eczanesi
Osmangazi
Melek Eczanesi
Osmangazi
Nursel Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Kadına kurşuna ilk celsede tahliye

Kadına kurşuna ilk celsede tahliye

Kışın kar suları biriktirilip yazın sulamada kullanılıyor

Kışın kar suları biriktirilip yazın sulamada kullanılıyor

Olay tarikatın zikir görüntüleri ortaya çıktı

Olay tarikatın zikir görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.