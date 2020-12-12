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Nilüfer Belediyesi’nden içleri ısıtan hareket

BURSA HABERLERİ  | 12.12.2020 12:44 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda, uygulama noktalarında görev yapan emniyet güçlerine sıcak çorba ikramında bulundu.Salgın döneminde yaptığı çalışmalarla her kesimden vatandaşa dokunan Nilüfer Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dayanışma içinde Nilüfer’deki vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık veriyor.

Nilüfer Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda, uygulama noktalarında görev yapan emniyet güçlerine sıcak çorba ikramında bulundu.
Salgın döneminde yaptığı çalışmalarla her kesimden vatandaşa dokunan Nilüfer Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dayanışma içinde Nilüfer’deki vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Nilüfer Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda bu kez, görev başındaki emniyet güçlerine jest yaptı. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren Nilüfer’deki uygulama noktaları ile polis merkezlerine giderek, görev başındaki polis memurlarına sıcak çorba ikramında bulundu.
Fethiye, Ataevler, İhsaniye, Karaman, Odunluk, Beşevler, Üçevler, Görükle, Özlüce ve İzmir Yolu üzerindeki 16 kontrol noktası ile 3 polis merkezini tek tek ziyaret eden ekipler, yüzlerce sıcak çorba dağıttı. İkram edilen sıcak çorbalar, soğuk havada denetim yapan polislerin içini ısıttı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e, salgın döneminde kendilerine maske ve dezenfektan başta olmak üzere birçok konuda verdikleri destek için teşekkür eden emniyet güçleri, sıcak çorba ikramından da duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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