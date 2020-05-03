YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Nilüfer Belediyesi’nden Selen’e 12’inci yaş sürprizi

Nilüfer Belediyesi’nden Selen’e 12’inci yaş sürprizi

BURSA HABERLERİ  | 03.05.2020 10:28 | Son Güncelleme

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayan Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, 12 yaşına giren Selen Bozan’a, annesinin isteğiyle götürdükleri pasta ile bütün aileye güzel anlar yaşattı.Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması süresince aralıksız çalışıyor.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayan Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, 12 yaşına giren Selen Bozan’a, annesinin isteğiyle götürdükleri pasta ile bütün aileye güzel anlar yaşattı.
Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması süresince aralıksız çalışıyor. Nilüfer Belediyesi’ni arayarak talepte bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını evlerine götüren ekipler, zaman zaman da özel anların yaşanmasına aracılık ediyor. Bu anlardan biri de Üçevler Mahallesi’nde yaşayan Bozan ailesi ile oldu. Anne Figen Bozan, Nilüfer Belediyesi çağrı merkezini arayarak doğum günü olan kızı için pasta almak istediklerini belirterek yardım istedi. Bu talebi geri çevirmeyen ekipler Selen Bozan’a pastasını götürdü. Kapıyı açtığında karşısında Nilüfer Belediyesi ekiplerini pasta ile gören Selen Bozan, büyük şaşkınlık yaşadı.
Ekipler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına da Selen’in doğum gününü kutladı. 12’inci yaşına güzel bir sürprizle giren Selen ve ailesi, bütün yoğunluklarına rağmen bu özel isteklerini yerine getiren Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu’na teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağlılar sahura "sahur bandosuyla" uyandırıldı

Tekirdağlılar sahura "sahur bandosuyla" uyandırıldı

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Bakan Koca, KSO Müşterek Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldı

Bakan Koca, KSO Müşterek Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldı

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Bursa Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:16
Sabah
05:54
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:07
Yatsı
21:39

Bursa Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Bağlar Eczanesi
Yildirim
Birsen Eczanesi
Nilufer
Ceylan Eczanesi
Yildirim
Damla Eczanesi
Nilufer
Fethiye Eczanesi
Nilufer
Geçit Eczanesi
Osmangazi
Gülbahçe Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.