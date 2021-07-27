Nilüfer Belediyespor Dominika Marta Sobolska'ı transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, Belçikalı orta oyuncu Dominika Marta Sobolska'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşında 1,87 metre boyundaki Sobolska ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sobolska daha önceden Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor formaları da giymişti.



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