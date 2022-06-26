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Nilüfer Caz Festivali'nde Deniz Taşar ve Burhan Öçal's Jazz Dream sahne aldı.

26.06.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Caz Festivali'nde Deniz Taşar ve Burhan Öçal's Jazz Dream sahne aldı.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi organize edilen Nilüfer Caz Festivali'nde Deniz Taşar ve Burhan Öçal's Jazz Dream sahneye çıktı.

Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte farklı yaş grubundaki sanatseverler konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Festivalde Deniz Taşar ve Burhan Öçal'ın sahnesi Bursalı sanatseverlerden tam not aldı.

Konser sonunda sanatçıların ve orkestranın performansı Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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