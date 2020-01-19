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  4. Nilüfer galibiyetle başladı

Nilüfer galibiyetle başladı

BURSA HABERLERİ  | 19.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde ikinci yarının ilk maçında MYK Hentbol ile karşılaşan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, rakibini 26-24 yenerek, ikinci yarıya galibiyetle başladı.Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, MYK Hentbol ile Üçevler Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde ikinci yarının ilk maçında MYK Hentbol ile karşılaşan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, rakibini 26-24 yenerek, ikinci yarıya galibiyetle başladı.
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, MYK Hentbol ile Üçevler Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk dakikalardan itibaren çekişmeli gecen ve her iki takımın da sert savunma anlayışı ile başlayan maç çekişmeli geçti.
Nilüfer Belediyespor kalecisi Yasin Çalışkan’ın kritik kurtarışlarla yıldızlaştığı maçın ilk yarısını mavi yeşil beyazlı ekip 13-11 önde tamamladı.
İkinci yarıya etkili başlayan taraf konuk ekip MYK Hentbol oldu. Ankara temsilcisi 45’nci dakikada 17-17 eşitliği sağladı. Alınan molanın ardından hızlı hücumları golle sonuçlandıran Nilüfer Belediyespor ekibi, rakibinin direncini kırdı ve maçtan 26-24 galip ayrıldı.
İkinci yarıya galibiyetle başlayan Nilüfer Belediyespor 9 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 9 yükseltti.

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