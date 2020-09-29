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’Nilüfer Gamefest’ e-spor tutkunlarını buluşturacak

BURSA HABERLERİ  | 29.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Bilgisayar oyunlarına meraklı olanları internet ortamında buluşturacak olan Nilüfer Belediyesi “evde oyna” sloganıyla bir oyun festivali organize ediyor.Günümüzde çocuk ve gençlerin bilgisayar oyunlarına olan merakı salgın koşulları ile birleşince, internet ortamında organize edilen elektronik sporlar ve oyun festivalleri de yaygınlaşmaya başladı.

Bilgisayar oyunlarına meraklı olanları internet ortamında buluşturacak olan Nilüfer Belediyesi “evde oyna” sloganıyla bir oyun festivali organize ediyor.
Günümüzde çocuk ve gençlerin bilgisayar oyunlarına olan merakı salgın koşulları ile birleşince, internet ortamında organize edilen elektronik sporlar ve oyun festivalleri de yaygınlaşmaya başladı. Bunlardan biri de Nilüfer Belediyesi, tarafından 3-6 Ekim tarihleri arasında organize edilen “Nilüfer Gamefest 2020” olacak. Nilüfer Belediyesi’nin, yerli girişim POGUP markası iş birliği düzenleyeceği Nilüfer Gamefest 2020, e-spor tutkunlarını online ortamda buluşturacak.
www.pogup.com adresi üzerinde düzenlenecek olan Nilüfer Gamefest etkinliğinde; League of Legends, Valorant ve PubG oyunlarının turnuvaları gerçekleştirilecek. Gençlerin e-spora teşviki, e-sporun ülkemizde gelişimine katkı sağlanması ve Covid-19 salgını sonrası etkinliklerin daha çok online olarak düzenlenmesinin teşviki hedefiyle düzenlenen etkinlik 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Farklı kentlerde yapılması planlanan GAMEFEST 2020 etkinliklerinin ilki “#evdenoyna” sloganı ile Nilüfer Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilmiş olacak. E-spor tutkunlarının severek oynadığı League of Legends, Valorant ve PubG oyunları ile 3 ayrı turnuvadan oluşacak etkinlikte dereceye giren oyunculara ödüller, turnuvaya katılanlara da sürpriz hediyeler verilecek.
Nilüfer Gamefest 2020 turnuvasına katılmak isteyenler, www.pogup.com internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Turnuvaya başvurular 2 Ekim’de sona erecek.

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