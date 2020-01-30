Nilüfer hastane odasından paylaştı! 'Ne virüsmüş ya!'

Bundan iki hafta önce ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan Nilüfer’e domuz gribi teşhisi konulmuş ve gözetim altında tutulmasına karar verilmişti.

İki haftayı aşan bir süredir hastanede tedavi gören Nilüfer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hastanede yattığı süre zarfında neler yaşadığını takipçilerine aktardı. Hastanedeki penceresinden gördüğü bir martının görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Nilüfer aynı zamanda müjdeli haberi de verdi.

İşte o satırlar:

"Hastane odamda beni ziyarete geldi. Ve çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün. Ne virüsmüş yaaa. Bir kaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar"

