YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Nilüfer Kent Tiyatrosu’ndan 23 Nisan’a özel kukla atölyesi

Nilüfer Kent Tiyatrosu’ndan 23 Nisan’a özel kukla atölyesi

BURSA HABERLERİ  | 19.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu 23 Nisan’a özel dijital ortamda kukla ve gölge oyunu atölyesi düzenliyor.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’ndan 23 Nisan’a özel kukla atölyesi

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu 23 Nisan’a özel dijital ortamda kukla ve gölge oyunu atölyesi düzenliyor. Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun dijital ortamda yayınladığı videoları izleyen çocuklar, evlerindeki malzemelerle çok kolay bir şekilde kukla yapabiliyor.
Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, içinde bulunulan şartlar çerçevesinde en coşkulu şekilde kutlanabilmesi için çalışmalarını şimdiden başlattı. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu da 23 Nisan’a özel dijital ortamda kukla ve gölge oyunu atölyesi düzenliyor.
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu facebook sayfasında ve youtube adreslerinden yayınlanan üç ayrı videoda çocuklar, çorap kukla, kral ve kraliçe maskesi ile gölge aile tiyatrosu için kukla yapımını çok kolay bir şekilde öğrenebiliyor.
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, çocukların, yayınladıkları videodan veya kendi hayallerinde oluşturdukları kuklaları yapabileceklerini söyledi. Yaptıkları kuklalarla masalını anlatan çocuklardan videolarını kendilerine göndermelerini de isteyen Düşenkalkar, “Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu olarak çocukların kuklalarıyla birlikte anlattığı masalları 23 Nisan günü sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Ayrıca bu etkinliğimize katılan bütün çocuklarımızı, sokağa çıkabildiğimiz sağlıklı günlere ulaştığımızda çocuk oyunlarımıza davet edeceğiz” dedi.
Ali Düşenkalkar, “Çocuklar evde bulunabilecek malzemelerle bu etkinliğe katılarak çok keyifli zaman geçirecekler. Bütün çocukların farklı fikirlerini bekliyoruz” diyerek çocukları kukla yapımı etkinliğine davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Panik, vatandaşları sokağa döktü

Panik, vatandaşları sokağa döktü

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

Bursa Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:41
Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:52
Akşam
19:53
Yatsı
21:19

Bursa Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Elit Eczanesi
Nilufer
Kükürtlü Doğa Eczanesi
Osmangazi
Lavanta Eczanesi
Nilufer
Umurbey Eczanesi
Yildirim
Yeni Bahar Eczanesi
Osmangazi
Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Özlem Eczanesi
Gemlik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa'da yol kenarındaki çuvalda ceset bulundu

Bursa'da yol kenarındaki çuvalda ceset bulundu

BTSO Başkanı Burkay: Kısa çalışma ödeneği tüm çalışanları kapsamalı

BTSO Başkanı Burkay: Kısa çalışma ödeneği tüm çalışanları kapsamalı

Yollardaki Tehlike

Yollardaki Tehlike

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Karısını porno yıldızı sanınca

Karısını porno yıldızı sanınca

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.