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Nilüfer kırsalında kadınlara film gösterimleri başladı

BURSA HABERLERİ  | 13.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, Ürünlü Mahallesi kadınları için oluşturduğu açık hava sinemasında film gösterimi ve söyleşi düzenledi.Nilüfer’in özellikle kırsal nitelikli mahallelerinde kadınların örgütlenip dernek çatısı altında toplanmalarını ve çeşitli sosyal-kültürel faaliyetlere ve eğitim çalışmalarına katılarak kendilerini geliştirmelerini destekleyen Nilüfer Belediyesi, bu mahallelerde kadınlara ilham verecek bir film gösterisi başlattı.

Nilüfer Belediyesi, Ürünlü Mahallesi kadınları için oluşturduğu açık hava sinemasında film gösterimi ve söyleşi düzenledi.
Nilüfer’in özellikle kırsal nitelikli mahallelerinde kadınların örgütlenip dernek çatısı altında toplanmalarını ve çeşitli sosyal-kültürel faaliyetlere ve eğitim çalışmalarına katılarak kendilerini geliştirmelerini destekleyen Nilüfer Belediyesi, bu mahallelerde kadınlara ilham verecek bir film gösterisi başlattı. Toroslar’da birkaç köylü kadının 2000’li yılların başında bir araya gelerek tiyatro topluluğu kurma hikayesini anlatan “Kraliçe Lear” isimli filmin ilk gösterimi Ürünlü Mahallesi’nde yapıldı. Tiyatro sayesinde hayatları değişen ve bir süre sonra kendi yaşamlarını sahneye taşımaya başlayan Mersin Arslanköylü kadınların Toroslar’da çıktığı bir aylık turneyi ve yol esnasında Shakespeare’in ‘Kral Lear’ oyununun ücra dağ köylerinde yavaş yavaş Kraliçe Lear’e dönüşmesini konu alan film ilgiyle izlendi.
Ulusal ve uluslararası birçok festivalde gösterilen ve ödüller alan, yönetmenliğini Pelin Esmer’in yaptığı “Kraliçe Lear” filminin gösterimi için Ürünlü’de açık hava sineması kuruldu. Nilüfer Belediyesi’nce restore edilen eski bir hamam yapısı olan ve günümüzde Ürünlü Kadınları Dayanışma Derneği tarafından kullanılan yapının avlusunda gerçekleştirilen etkinlik oldukça keyifli geçti.
Film gösteriminin ardından Psikolog Gönül Ekren Hazneci moderatörlüğünde bir söyleşi yapıldı. Söyleşide, Shakespeare’in “Kral Lear” oyununu, suyun bile zor ulaştırıldığı ücra dağ köylerinde sahnelemek üzere yollara düşen kadınların zorlu başarı hikâyesi, kırsalda kadınların karşılaştığı zorluklar, üretim, aile ve sosyal ilişkilerle birlikte ele alındı.
Nilüfer Belediyesi’nin kırsal mahallelerde kadınlara yönelik film gösterimleri sırasıyla, Gümüştepe, Konaklı, Fadıllı, Atlas ve Görükle Mahallelerinde devam edecek.

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