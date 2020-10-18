YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Nilüfer Kütüphaneleri uluslararası toplantıda tanıtıldı

Nilüfer Kütüphaneleri uluslararası toplantıda tanıtıldı

BURSA HABERLERİ  | 18.10.2020 11:10 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, “Dünya Kütüphaneler Birliği Kongresi’nde” Türkiye’den bildirisi kabul edilen ilk belediye kütüphanesi olarak yer aldı.

Nilüfer Belediyesi, “Dünya Kütüphaneler Birliği Kongresi’nde” Türkiye’den bildirisi kabul edilen ilk belediye kütüphanesi olarak yer aldı. Oturumda "Kütüphane Yayıncılığı" başlıklı oturumda "Türkiye’den Bir Kütüphane Yayıncılığı Örneği: Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü ve Yayınları" sunumu yapıldı.
Her yaştan insanı kitapla buluşturan, birçok alanda söyleşiler, buluşmalar düzenleyerek kentin kültür hayatına önemli katkılarda bulunan Nilüfer Belediyesi kütüphaneleri, uluslararası alanda da tanınır oldu.
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Dünya Kütüphaneler Birliği Kongresi’nde (IFLA) yer aldı. Nilüfer Belediyesi, Türkiye’den bildirisi kabul edilen ilk belediye kütüphanesi olarak, Dünya Kütüphaneler Birliği’nin (IFLA) düzenlediği "Kütüphane Yayıncılığı" başlıklı oturumda "Türkiye’den Bir Kütüphane Yayıncılığı Örneği: Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü ve Yayınları" sunumunu gerçekleştirdi.
Sunumda, Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Akkılıç Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi, Misi Çocuk Kütüphanesi ve Şiir Kütüphanesi hakkında bilgi verildi. Bu kütüphanelerde verilen hizmetlerden 47 bine ulaşan üye sayısından ve 115 bini aşan kitap varlığından bahsedildi, Sunumda daha sonra Akkılıç Kütüphanesi’nin açılma süreci, Yılmaz Akkılıç ve O’nun anısına yapılan Akkılıç Ödülleri hakkında bilgi verildi.
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri hakkında önemli ayrıntıların paylaşıldığı oturumda Nijerya’dan, Amerika’dan, Filipinler’den, Rusya’dan, Almanya’dan da katılımcılar yer alarak kütüphaneler ve yayıncılık üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi
Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi
Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi
Kazada yaşamını yitiren İYİ Partili Çalık toprağa verildi
Kazada yaşamını yitiren İYİ Partili Çalık toprağa verildi
Çeşme Marina yapay resif projelerini genişletiyor
Çeşme Marina yapay resif projelerini genişletiyor

Bursa Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:54
İkindi
15:56
Akşam
18:27
Yatsı
19:45

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Alp Eczanesi
Nilufer
Alp Eczanesi
Nilufer
Alp Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tır LPG tankerine çarptı, 1 yaralı
Tır LPG tankerine çarptı, 1 yaralı
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Şalvarlı Stepçiler Sertifika Aldı
Şalvarlı Stepçiler Sertifika Aldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.