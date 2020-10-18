Nilüfer Kütüphaneleri uluslararası toplantıda tanıtıldı

Nilüfer Belediyesi, “Dünya Kütüphaneler Birliği Kongresi’nde” Türkiye’den bildirisi kabul edilen ilk belediye kütüphanesi olarak yer aldı. Oturumda "Kütüphane Yayıncılığı" başlıklı oturumda "Türkiye’den Bir Kütüphane Yayıncılığı Örneği: Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü ve Yayınları" sunumu yapıldı.

Her yaştan insanı kitapla buluşturan, birçok alanda söyleşiler, buluşmalar düzenleyerek kentin kültür hayatına önemli katkılarda bulunan Nilüfer Belediyesi kütüphaneleri, uluslararası alanda da tanınır oldu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Dünya Kütüphaneler Birliği Kongresi’nde (IFLA) yer aldı. Nilüfer Belediyesi, Türkiye’den bildirisi kabul edilen ilk belediye kütüphanesi olarak, Dünya Kütüphaneler Birliği’nin (IFLA) düzenlediği "Kütüphane Yayıncılığı" başlıklı oturumda "Türkiye’den Bir Kütüphane Yayıncılığı Örneği: Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü ve Yayınları" sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumda, Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Akkılıç Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi, Misi Çocuk Kütüphanesi ve Şiir Kütüphanesi hakkında bilgi verildi. Bu kütüphanelerde verilen hizmetlerden 47 bine ulaşan üye sayısından ve 115 bini aşan kitap varlığından bahsedildi, Sunumda daha sonra Akkılıç Kütüphanesi’nin açılma süreci, Yılmaz Akkılıç ve O’nun anısına yapılan Akkılıç Ödülleri hakkında bilgi verildi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri hakkında önemli ayrıntıların paylaşıldığı oturumda Nijerya’dan, Amerika’dan, Filipinler’den, Rusya’dan, Almanya’dan da katılımcılar yer alarak kütüphaneler ve yayıncılık üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

