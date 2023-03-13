Nilüfer Tohum Takas etkinliğinde 55 bin paket tohum dağıtıldı

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kent Konseyi ve Ekolojik Yaşam Derneği (EKODER) iş birliğiyle düzenlediği Tohum Takas etkinliği bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi’nin ata tohumlarına sahip çıkamaya ve bu tohumların gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik önemli çalışmalarından biri olan takas etkinliğinde on binlerce tohum, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde toprakla buluşmak üzere el değiştirdi. İhsaniye Kapalı Pazar Alanı’ndaki Tohum Takas etkinliğine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, EKODER Başkanı Arca Atay ile Bursa’nın yanı sıra çevre illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Bulgaristan’ın Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban da, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte tohum stantlarını gezerek etkinlik hakkında bilgi aldı.

Açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Tohum Takas etkinliğine önem verdiklerini belirterek, tarımsal biyoçeşitliliğin güvencesi ata tohumlarını paylaşmak ve geleceğe aktarmak istediklerini vurguladı. Türkiye’nin bir çok il ve ilçesinden gelen tohum gönüllüleri, tohum grup ve dernekleri, çiftçiler ile vatandaşların katılımıyla tohum takas etkinliğinin çok güçlü bir yankı bulduğunu belirten Başkan Erdem, “Tohum yaşamdır diyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak kendi ürettiklerimizden elde ettiğimiz bamyadan havuca, lahanadan fasulyeye 18 çeşit tohumdan oluşan on binlerce paketi isteyen vatandaşlarımıza bugün ücretsiz dağıtacağız” diye konuştu.

Nilüfer Kent Konseyi, EKODER, Bornova, Gemlik, Karşıyaka belediyeleri ile İzmir, Eskişehir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile Ata Tohum Takas Derneği’nin de tohum takas etkinliğinde yerel tohumlarını paylaşacağını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Bugün, yaklaşık 55 bin paket tohumu, siz tohum gönüllülerine ulaştıracağız ki sizler de bu tohumların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayın. Bu etkinlik aracılığıyla yüzlerce tohum çeşidi Bursa’nın yanı sıra Anadolu’nun herhangi bir yerinde toprakla buluşmak için el değiştirecek. Böyle bir çabanın içinde bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gelecek için bundan daha anlamlı bir katkı olabilir mi? Bütün bu çalışmalarda tek isteğimiz çabalarımızın sonuca ulaşması, tarımın gelişmesi. Bugünkü Tohum Takas etkinliğinde de dileriz ki tohumlar çoğalarak gelecek yıllarda daha çok kişiye ulaşır, ata tohumlarımız korunur” dedi.

Havaya, suya, toprağa ve tohuma sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, “Yaşadığımız büyük depremin ardından çok fazla yokluk ve yoksulluk gördük. Yaşadığımız şehre, toprağa, suya sahip çıkmanın önemini anladık. Biz, Nilüfer’de muhteşem bir coğrafyaya sahibiz. Çok verimli topraklarımız, nehirlerimiz, göllerimiz var. Bizim bunlara ve tohumlarımıza artık sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Yerel ve yerelleşmiş tohumların önemine değinen EKODER Başkanı Arca Atay da, Nilüfer Belediyesi’nin bu alanda yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin önde gelen belediyeleri arasına girdiğini söyledi. Yerel tohumların, adapte oldukları coğrafya ve iklimde geliştirdikleri direnç ile mevcut bitki hastalık ve zararlılarına karşı koruma mekanizması oluşturduklarını ifade eden Atay, “Dolayısıyla almış olduğunuz bu tohumları ekolojik şartlarda üretirseniz, bunlardan kimyasal kalıntısı olmayan, daha doğal, sağlıklı ve besin değeri yüksek ürünler elde edebilirsiniz. Buradan aldığınız tohumları, toprakla buluşturun. Bu sezonki üretimlerinizde kendi tohumlarınızı kendiniz alın, fazlasını konuya ilgili ve duyarlı akraba, arkadaş, komşularınızla paylaşın. Çünkü bu tohumlardan elde edilecek bitkiler yine aynı meyveleri vereceklerdir, evladiyeliktirler, Hibrit tohumlar gibi bir kerelik, bir senelik değillerdir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, açılan stantlardan diledikleri tohumları ücretsiz bir şekilde aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi standında vatandaşlara tohum dağıttı. 40’a yakın bitki türünden biber, domates, kabak, fasulye, mısır, patlıcan gibi 120 çeşitten oluşan yaklaşık 55 bin paket tohumun ücretsiz olarak dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlar da kendi üretimlerinden çoğalttıkları yerel tohumları takas etti.

