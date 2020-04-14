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Nilüfer’de 466 market kontrol altında

BURSA HABERLERİ  | 14.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşların en fazla gittiği yerler arasında olan marketlerde sıkı denetim yapıyor.

Nilüfer Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşların en fazla gittiği yerler arasında olan marketlerde sıkı denetim yapıyor. İlgili genelgenin çıktığı 24 Mart tarihinden bu yana 2 bin 750 denetim gerçekleştiren ekipler kurallara uymayan 25 markete para cezası uyguladı.
Nilüfer Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında her alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu süreçte en fazla kalabalıkların oluştuğu yerler olan marketlerde salgının yayılmasını önlemek için İçişleri Bakanlığı tedbirleri artırdı. Nilüfer Belediyesi de İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ilçedeki 466 markette sıkı denetim yapıyor. Bakanlık genelgesi kapsamında 24 Mart tarihinden itibaren denetimlerini aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 20 günde toplam 2 bin 750 denetim yaptı.
Ekipler marketlerde, her 100 metrekareye en fazla 10 kişi denk gelecek şekilde içerideki müşteri sayısının kontrol altında tutulması, markette çalışanların ve alışveriş yapanların maske takması, meyve -sebze reyonundaki ürünlerin poşetlenmesi veya vatandaşın temas etmesine izin verilmemesi, kasada sosyal mesafenin korunması, gibi konularda sıkı denetim yapıyor.
Zabıta ekipleri ayrıca marketlerin 09.00-21.00 olan çalışma saatlerine uyup uymadığını da denetliyor. Nöbetçi zabıta ekipleri saat 21.00’den sonra marketlerin kapanıp kapanmadığını kontrol ediyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda da ekipler, açık market olup olmadığını denetledi. Genelge kapsamında kurallara uymayan toplam 25 markete idari para cezası uygulayan zabıta ekipleri, geçen hafta tebligatla kuralları hatırlattıkları marketlerde bu hafta denetimleri daha sıkı bir şekilde sürdürüyor.

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