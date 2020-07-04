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Nilüfer’de arabalı sinema nostaljisine konserli final

BURSA HABERLERİ  | 04.07.2020 10:31 | Son Güncelleme

Sinemaseverlere arabalı sinema nostaljisi yaşatan Nilüfer Belediyesi, büyük ilgi gören film gösterimlerini Nilüfer Oda Orkestrası’nın unutulmaz film müzikleri konseriyle noktaladı.

Sinemaseverlere arabalı sinema nostaljisi yaşatan Nilüfer Belediyesi, büyük ilgi gören film gösterimlerini Nilüfer Oda Orkestrası’nın unutulmaz film müzikleri konseriyle noktaladı. Arabalı sinema etkinliğinin finalinde “Unutursam Fısılda” filmi gösterime sunuldu.
Nilüfer Belediyesi Koronavirüs salgını sürecinde, kültür-sanat etkinliklerine hasret kalan sanatseverlere yeni şartlara uygun şekilde etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Bir süredir Balat Atatürk Ormanı’nda meraklılarına arabalı sinema keyfi yaşatan Nilüfer Belediyesi,büyük ilgi gören film gösterimlerinin finalini konserle renklendirdi.
Balat Atatürk Ormanı’nda organize edilen ücretsiz etkinlikte önce Nilüfer Oda Orkestrası bir konser verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de izleyenler arasında yer aldığı konser, katılanlara keyifli anlar yaşattı. Sanatseverlerin arabalarından veya arabalarının hemen yanında, yanlarında getirdikleri sandalyelerde dinledikleri konserde, orkestra unutulmaz film müziklerini Bursalılarla buluşturdu.
Şef Deniz Tan yönetimindeki Nilüfer Oda Orkestrası, “Game Of Thrones”, “BeautyandtheBeast”, “TheGodfather”, “La laland”, “Al Yazmalım” ve “Devlerin Aşkı” filmlerinin müziklerini alanı dolduranlar için çaldı. Keyifli geçen konserin ardından da film gösterimi yapıldı. Çağan Irmak’ın yönettiği, “Unutursam Fısılda” isimli filmini, arabalarıyla alana gelenler ormanın eşsiz güzelliği altında izledi. Haziran ayında “Yılanların Öcü” filminin gösterimiyle başlayan etkinlik süresince ayrıca; “İtirazım Var”, “Her Şey Çok Güzel Olacak” , “Ölümlü Dünya”, “Ah Güzel İstanbul”, “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” ve “Vesikalı Yarim” filmleri gösterime sunuldu.

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